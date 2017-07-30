المرتضى اعمراشا: خطاب الملك شجاع بكل المقاييس

العلم الإلكترونية

علق المرتضى اعمراشا، الناشط في حراك الريف، على الخطاب الملكي 18 بمناسبة جلوسه على عرش العلويين، بالقول، إن “الخطاب شجاع بكل المقاييس”.

ووضع المرتضى المفرج عنه، والمتابع في حالة سراح بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، في تدوينته الفايسبوكية قبل لحظات هاشتاغ “عاش المغرب”.

وكان المرتضى أن رد أمس الجمعة، على جميع أصدقائه الذين يسألونه عن توقعاته لخطاب العرش، والملك. وقال المرتضى إنه لا يمكنه توقع أي شيء، مستدركا: “لكن نعلم أن لدينا ملكا شجاعا ونخبة سياسية جبانة”.