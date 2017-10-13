المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: القضاء على التفاوت بين الرجل والمرأة أفضل وسيلة لتخفيض اللامساواة

العلم الإلكترونية – وكالة أ. ف. ب

أكدت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الخميس أن السبيل الأمثل للحد من اللامساواة هو القضاء على أوجه التفاوت القائم بين الرجل والمرأة.

وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحافي بمناسبة الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدولي إن “أفضل وسيلة للحد من اللامساواة هي القضاء على أوجه التفاوت القائم بين الرجل والمرأة”.

وهي صرحت ردا على سؤال حول مدى ضرورة زيادة الضرائب على أثرى الأثرياء لتخفيض التباينات “أكان الأمر يتعلق بالنفاذ إلى سوق العمل أو إلى مصادر التمويل… من شأن هذه الخطوة أن تساعد كثيرا على تضييق الفجوة، وذلك في انحاء العالم أجمع”.

وكانت دراسة صدرت مؤخرا عن صندوق النقد الدولي قد ألمحت إلى أنه من شأن زيادة الضرائب على أثرى الأثرياء أن تدر عائدات أكثر توازنا على بعض البلدان.

وأكدت لاغارد أن هذه الفرضية تتعلق خصوصا بالاقتصادات المتقدمة التي خفضت الضرائب المفروضة على أثرى الأثرياء والشركات خلال السنوات الأخيرة.