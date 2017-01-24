المخرج المغربي « حسن بن جلون » والفنان « ناصر مكري » في ضيافة « نادي الصحافة بمراكش » بالمحمدية

العلم الإلكترونية: متابعة

بتنسيق مع نادي الصحافة بمراكش يستضيف المعهد المتخصص للتقنيات السياحية الفندقية التطبيقية بالمحمدية المخرج المغربي المتميز حسن بن جلون لمكانته الفنية الكبيرة في المشهد السينمائي المغربي والدولي وسيتم خلال هذا اللقاء الفني عرض شريط سينمائي المنسيون لفائدة طلبة المعهد و بحضور عدة فعاليات سينمائية وإعلامية وذلك يومي 25و26من شهر يناير الجاري 2017.

ويعتبر بن جلون احد المخرجين المغاربة الذين استطاعوا إبراز أعمالهم خارج الوطن وقد اخرج سلسلة من الأفلام التي لقيت استحسانا منها الغرفة السوداء فيلم « محاكمة امرأة » و »المطمورة » والقمر الأحمر واللائحة طويلة.

ويعتبر الفيلم الطويل « المنسيون » للمخرج نقلة نوعية في مسيرته الفنية حيث يسلط الضوء على إشكالية الهجرة، خاصة غير الشرعية مع كشف الظروف الاجتماعية للمهاجرين الشباب، كما يؤرخ لشريحة منسية تعيش صراعات بين الحياة والموت.

ويقف الفيلم على هموم وآلام المجتمع، كما تسعى أحداثه إلى تقريب بعض الصور المجتمعية من الجمهور المغربي، حيث اختار مخرج الفيلم مدن فاس والدار البيضاء وبروكسيل لتوضيح معاناة المهاجرين وآخرين في وضعية غير قانونية يبحثون عن الحب والاستقرار، ويؤمنون بأن أوروبا هي الملاذ والحل لكافة مشاكلهم.

وسيتوج هدا الملتقى بمشاركة الفنان الشاب ناصر مكري الذي يعتبر مشعل التيار الموسيقي المكري وقد شارك قي عدة مهرجانات ومحافل سواء على المستوى الوطني والعربي.