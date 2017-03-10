المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقرر إقالة الرئيسة بارك من منصبها

العلم الإلكترونية – وكالة أ ش أ

قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عزل الرئيسة بارك عن منصبها، مشيرة إلى أن جميع القضاة الثمانية أيدوا عزل رئيسة كوريا الجنوبية.

وكانت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية حددت جلسة الجمعة للنطق بالحكم فى قضية إقالة رئيسة كوريا الجنوبية من منصبها كرئيسة للبلاد.

وستصبح بارك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تجبر على ترك المنصب، و بموجب الدستور ستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.

وأوضحت المحكمة الدستورية أن عزل الرئيسة بارك عن منصبها، جاء بعد أن أيد جميع القضاة الثمانية القرار.