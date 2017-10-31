المحكمة الدستورية تقضي بإلغاء إعلان استقلال كاتالونيا

العلم الإلكترونية

قالت متحدثة باسم المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة ألغت إعلان الاستقلال، الذي صدر عن برلمان إقليم كاطالونيا، يوم الجمعة الماضي.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد أقدم برلمان الإقيلم يوم الجمعة الماضي على إعلان الإستقلال عن إسبانيا ليصبح -الإقليم- “دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية”، وذلك بعد أن أيد 70 نائبا من أصل 150 قرار الإنفصال، في غياب نواب المعارضة.

وردا على هذا الإعلان الأحادي، كانت الحكومة المركزية قد قررت استخدام الفصل 155 من الدستور والذي يتيح لها إدارة مباشرة للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ اعتماد هذا الدستور عام 1978.