المحكمة الابتدائية بانزكان تؤجل النظر في قضية تهمة السب والقذف المتابع فيها مناضلو حزب الاستقلال باشتوكة

العلم: انزكان – المراسل

‎كان مقررا ان تنظر المحكمة الابتدائية لمدينة انزكان يوم 30يناير في القضية التي يتابع فيها أعضاء من حزب الاستقلال باقليم اشتوكة ايت باها وهم: عبد اللطيف خيار عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال و اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة المغرب، وسعيد أزوكاغ، مستشار جماعى وعضو بالغرفة التجارية، ومصطفى مماد وايدير اوصالح مناضلي الحزب بأيت ميلك.

‎ولقد وجهت لهم المحكمة تهمة الضرب والجرح والتهديد واتلاف اموال مملوكة للغير.

‎وتعود فصول القضية الى مرحلة الحملة الانتخابية التشريعية الأخيرة، حيت قام احد أعضاء حزب الاصالة والمعاصرة باشتوكة برفع دعوى قضائية ضد الاستقلاليين، لكن لاسباب مجهولة تم حفظ الدعوى في عز الحملة ليتم مجددا تحريكها، وكل ما في الامر ان المشتكي هاجم رفقة شرذمة من اتباعهم على تجمع حزب الاستقلال بأيت ميلك وبعد فشله في نسف التجمع لجأ للقضاء لترهيب الاخوة.

‎وكذلك قضية أخرى يتابع فيها عبدالرحمان خيار رئيس المجلس الجماعي لأيت ميلك بهتانا بعد ان اتهمه المسمى الحسن مكرم الذي يعد ابرز اعدائه بتهمة للوشاية للناس بافعال لا اخلاقية .

‎ولقد حج اليوم الى المحكمة الابتدائية بانزكان مجموعة من المناضلين الاستقلاليين لدعم المتابعين، يتقدمهم مفتشي حزب الاستقلال باشتوكة واكادير، والبرلمانيين الحسين ازكاغ وخديجة الرضواني ومنتخبين واعضاء رابطة المحامين الاستقلاليين بهيئة أكادير الذين انتدبوا رئيس الرابطة باكادير الاستاذ نجيب عنيطرا لرئاسة هيئة الدفاع.

‎ولقد طالب هذا الاخير بتأجيل الجلسة لإعدادا ملف الدفاع، الطلب الذي استجابت له المحكمة وتم تاجيل القضية الى غاية 13مارس 2017

ونفس الشيء بالنسبة للقضية الثانية، التي يتابع فيها عبدالرحمان خيار.