المحكمة الإبتدائية تؤجل النطق بالحكم في قضية نقيب الصحفيين المغاربة عبد الله البقالي

العلم الإلكترونية: متابعة

أجلت المحكمة الإبتدائية بالرباط اليوم، نطقها بالحكم في محاكمتها السياسية لنقيب الصحفيين المغاربة ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ومدير جريدة “العلم” الزميل “عبد الله البقالي” إلى غاية 12 أبريل 2017.



وللإشارة فالدعوة حركها وزير الداخلية “محمد حصاد” بأسماء أشخاص مجهولي الهوية ضداً على مقتضيات قانون الصحافة، وبعقلية ترجع لما قبل دستور 2011، وضربا لكل المكتسبات وفق مخطط يستهدف ضرب عدة عصافير بحجرة واحدة، بدءاً بحزب الاستقلال وإسكات جميع الأصوات.

وجدير بالذكر أن الرأي العام المغربي والعربي يتطلع أن يكون القضاء منصفا للعدالة معززا لحرية الصحافة والتعبير.