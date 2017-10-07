المجلس الوطني لحزب الاستقلال يلتئم اليوم لانتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب

العلم الإلكترونية

يلتئم صبيحة يومه السبت بمدينة الرباط المجلس الوطني للحزب بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بعد المؤتمر العام 17 من اجل انتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية.

وكانت رئاسة المؤتمر العام للحزب الذي استكمل أشغاله قبل أسبوع قد أصدرت بلاغا في شان استكمال انتخاب اجهزة الحزب القيادية المقررة اليوم السبت وفق مقتضيات المادة 103 من النظام الأساسي للحزب.

ومن المرتقب ان يشارك قرابة 1284 عضو مجلس وطني منتخب من طرف المؤتمرات الإقليمية للحزب او منتدب من طرف هيئات و روابط الحزب في عملية انتخاب الأمين العام للحزب و كذا أعضاء لجنته التنفيذية وفق المقتضيات المسطرية التي تحددها أنظمة الحزب و قوانينه.

وقد تواصل التحضير لدورة المجلس الوطني للحزب الى ساعات متأخرة طيلة أيام هذا الأسبوع.

وتم توزيع البطائق الخاصة بأعضاء المجلس الوطني على مستوى المؤتمرات الإقليمية بواسطة مفتشي الحزب، أمس الجمعة.

كما تم توزيع البطائق الخاصة بأعضاء المجلس الوطني على مستوى الروابط المهنية من طرف اللجنة الرباعية المتفق عليها بتنسيق مع رؤساء الروابط والجمعيات المعنية، أمس الجمعة.

وفرضت الرئاسة على أعضاء المجلس الوطني الذين لهم حق التصويت الحضور إلى مركب مولاي عبد الله ابتداء من الساعة التاسعة صباحا اليوم السبت مرفوقين ببطاقة العضوية الخاصة بالمجلس الوطني وبطاقة التعريف الوطنية أو كل ما يثبت الهوية.

وذكر البلاغ الذي تتوفر/ العلم /على نسخة منه أنه لن يسمح بالدخول إلى المركب إلا من الباب الرئيسي المخصصة لهذا الغرض.

كما لا يسمح بالدخول إلى قاعة المركب إلا لأعضاء المجلس الوطني بعد إدلائهم بالوثيقتين السالفتي الذكر.

وحسب البلاغ فقد تم تخصيص 13 مكتب تصويت لإجراء الانتخابات الخاصة بالأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية على أساس التسلسلية لعضوية المجلس الوطني الواردة في جريدة العلم ليوم الخميس 5 أكتوبر الجاري وموقع الحزب.

وقد تم اعتماد نظام الفرز الالكتروني لعملية فرز الأصوات الخاصة بانتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية.