حزب الاستقلال أول حزب في المغرب تبوأت فيه المرأة موقع القيادة منذ ثمانينيات القرن الماضي

شكلت قيم المساواة والكرامة والحرية والعدل المطالب الأساسية لحزب الاستقلال لتحقيق تطور المجتمع وتقدم البلاد.

لذلك كان حزب الاستقلال، أول حزب في المغرب تبوأت فيه المرأة موقع القيادة منذ ثمانينيات القرن الماضي، كما قام في نفس الوقت بإقرار نظام الحصص في قوانينه بنسبة 10 % وهو إجراء كان له تأثير إيجابي ومحفز للأحزاب التي عقدت مؤتمراتها الوطنية في التسعينيات، كما تضطلع المرأة الاستقلالية بدور فعال في مختلف مؤسسات وتنظيمات الحزب، كما ان حزب الاستقلال في كل المحطات ظل دائما السباق إلى إنشاء أول تنظيم نسائي سياسي في يوليوز 1988، فمن رحم حزب الاستقلال، انبثقت منظمة المرأة الاستقلالية التي تعد من أوليات التنظيمات النسائية الحزبية بالمغرب والتي لا يخفى على متتبع دورها الفاعل والوازن في الدفاع عن حقوق المرأة المغربية وفي انخراطها الكلي في النضال من أجل ترسيخ وتعزيز الخيار الديمقراطي وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.

وقد حققت المرأة المغربية من خلال النضال المستميت للحركة النسائية وبدعم كبير من القوى الوطنية الحية وفي مقدمتها حزب الاستقلال وبتوفر عنصر الإرادة السياسية الكثير من المكتسباتالتي طبعت تاريخ نضال المراة المغربية.