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المؤتمر القومي الإسلامي ينعي الزعيم الوطني المغربي محمد بوستة

المؤتمر القومي الإسلامي ينعي الزعيم الوطني المغربي محمد بوستة

المؤتمر القومي الإسلامي ينعي الزعيم الوطني المغربي محمد بوستة

المؤتمر القومي الإسلامي ينعي الزعيم الوطني المغربي محمد بوستة

  • العلم الإلكترونية: متابعة

تلقى المؤتمر القومي الإسلامي بأسى كبير نبأ رحيل القائد الوطني المغربي الأستاذ محمد بوستة، الذي كانت حياته حافلة بالنضال من أجل الاستقلال والحرية إبان المرحلة الاستعمارية، وبعدها ارتبط اسمه بالنضال من أجل الديموقراطية والكرامة واحترام حقوق الإنسان، حيث كان رفيقا ملازما لزعيم الاستقلال المغربي القائد والمفكر علال الفاسي رحمه الله، الذي خلفه على رأس حزب الاستقلال بعد رحيله.

تعرف على الزعيم الاستقلالي المغربي الراحل محمد بوستة

لعب الراحل أدوارا طلائعية في المشهد السياسي المغربي المعاصر، وواكب حركية نضال الشعب المغربي تضامنا مع القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضايا احتلال العراق والعدوان على شعوب عربية وإسلامية مختلفة.

منسق المؤتمر
خالد السفياني

المؤتمر القومي الإسلامي ينعي الزعيم الوطني المغربي محمد بوستة

المؤتمر القومي الإسلامي ينعي الزعيم الوطني المغربي محمد بوستة

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