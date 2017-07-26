المؤتمر الإقليمي لحزب الإستقلال ببوجدور برئاسة الدكتورة زبيدة فتيش

* العلم الإلكترونية: حسن بوفوس

انعقد صباح يوم الاربعاء 26يوليوز 2017 المؤتمر الاقليمي لحزب الاستقلال ببوجدور بمقر المفتشية برئاسة الدكتورة زبيدة فنيش عضو اللجنة التنفيذية والسيد أبـــا عبد العزيز المفتش الاقليمي عضو اللجنة المركزية وبحضور أعضاء المكاتب والروابط الحزبية والمستشارين الجماعين الاستقلاليين وعدد من المناضلين والمناضلات من فروع وهيات ومنظمات موازية للحزب.

بعد ترحيب السيد المفتش بالحضور الكريم اسهبت الدكتور زبيدة فنيش بتقديم عرض مفصل عن الوضعية العامة التي يعيشها الحزب على المستوى المحلي والجهوي والوطني كما توقفت الدكتور عند جملة من النقاط المهة داعية في نفس الوقت الى تأطير الشباب والمرأة حزبيا وتأهيل المجتمع من أجل الانخراط الصحيح والسليم في الحزب ووضع جميع المصالح الشخصية جانبا والمضي قدما في مصلحة الوطن والمواطن كما لم يفت السيدة الدكتور التذكير بجميع المحطات التي عاشها الحزب مؤخرا مما حتم علينا الاسراع والاقتناع بالتغير القادم على مستوى القيادة الحزبية حتى نساير المراحل القادمة ضمن على جميع المستويات الوطنية والدولية.

محطة بوجدور إقليم التحدي استأثرت كثيرا بالسيدة الدكتور التي عبرت عن اعجابها بالمدينة وكذا النهضة التنموية التي تعرفها الاقاليم الجنوبية للمملكة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وبعد مناقشة كل القضايا ذا ت الصلة بالوضعية العامة للاقليم والقضايا التنظيمية للحزب خلص المؤتمر الاقليمي الى افراز اعضاء المجلس الوطني والمؤتمرين بمناسبة المؤتمر الوطني 17 للحزب القادم.