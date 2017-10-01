المؤتمرون والمؤتمرات الاستقلاليون يرفعون برقية ولاء إلى جلالة الملك محمد السادس

معتزون بالمبادرات التي تضع المغرب في الأدوار الطلائعية

وجه المؤتمرون والمؤتمرات الاستقلاليون في أعقاب ختام أشغال المؤتمر العام السابع عشر برقية ولاء إلى جلالة الملك محمد السادس جاء فيها:

يتشرف خديم الأعتاب الشريفة، رئيس المؤتمر العام السابع عشر لحزب الاستقلال المنعقد بالرباط أيام 29/30 شتنبر و1 أكتوبر 2017، تحت شعار «تجديد التعاقد من أجل الوطن»، أن يرفع لجلالتكم حفظكم الله أصالة عن نفسه، ونيابة عن كافة المؤتمرات والمؤتمرين من ربوع مملكتكم السعيدة آيات الولاء والاخلاص، مباركين خطواتكم الرائدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وحرصكم الدائم على قضايا الوطن الأساسية، وقضايا المواطنات والمواطنين، وتوجيهكم السامي المستمر ليكون العمل السياسي موسوما بالروح الوطنية، واستحضار المصالح العليا للوطن والانشغال بقضايا المواطنات والمواطنين بالتأطير الفاعل والمتفاعل مع مسارات التطورات المجتمعية.

كما يشيد المؤتمر العام السابع عشر لحزب الاستقلال بمبادراتكم الدائمة والمتميزة لاستعادة وطننا لأدواره الطلائعية داخل الأسرة الافريقية، التي تعتبر بلادنا امتدادا لعمقها، وهمزة وصل أساسية بأوروبا، كما يثمن المؤتمر مواقف جلالتكم باعتباركم رئيسا للجنة القدس، مما استهدف ويستهدف القدس الشريف من الاحتلال الصهيوني، وحكمتكم في الحرص على وحدة الصف العربي والإسلامي بما يخدم القضايا الأساسية، ويحقق قيم التعاون الإيجابي.

حفظكم الله يامولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينكم بسمو ولي عهدكم السعيد الأمير مولاي الحسن، وشقيقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة، وشد عضدكم بشقيقكم الأمجد الأمير المولى الرشيد وسائر الأسرة الملكية الشريفة.

والسلام على المقام العالي بالله

خديم الاعتاب الشريفة

نور الدين مضيان

رئيس المؤتمر العام السابع عشر لحزب الاستقلال