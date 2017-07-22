المؤتمرات الإقليمية لحزب الاستقلال بتارودانت وتزنيت وبوجدور أيام…

العلم: الرباط

يحتضن كل من مقري الحزب بأولاد تايمة بإقليم تارودانت ابتداء من الساعة الثالثة بعد زوال يوم الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، ومقر الحزب بمدينة تزنيت ابتداء من الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء 26 يوليوز الجاري أيضا أشغال المؤتمرين الإقليميين لحزب الاستقلال يخصصان للتحضير للمؤتمر 17 لحزب الاستقلال خصوصا ما يتعلق بانتخاب المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني للحزب.

وسيرأس هذين المؤتمرين الأخ عبد الصمد قيوح عضو اللجنة التنفيذية منسق الحزب بالجهة رفقة الأخ لحسن مادي عضو اللجنة المركزية للحزب وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

كما يلتئم المؤتمر الإقليمي للحزب بمدينة بوجدور وذلك يوم الأربعاء 26 يوليوز ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر وترأسه الأخت زبيدة فنيش عضو اللجنة التنفيذية للحزب.