اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: الرسالة الملكية السامية نبراس لقيادة الحزب من أجل تعزيز مكانته في المشهد السياسي

إشادة بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال

التأكيد على أهمية رص الصفوف وتقوية الحزب وإقرار مصالحة حقيقية

تثمين مضامين البرنامج الذي تقدم به الأخ نزار بركة قبيل انتخابه أمينا عاما للحزب

العلم: الرباط

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اول اجتماع لها بعد المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال، يوم الخميس 12 أكتوبر 2017 بالمركز العام، تحت رئاسة الأمين العام للحزب الأخ نزار بركة، تدارست فيه تقييم أشغال المؤتمر السابع عشر، وكذا وضع تصور مستقبلي لبرنامج الحزب في ظل المتغيرات التي تعرفها الساحة السياسية والحزبية الوطنية.

وفي بداية الاجتماع وقفت اللجنة التنفيذية على مضامين البرقية التي بعثها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأخ نزار بركة على إثر انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال، حيث عبرت عن اعتزازها الكبير بما جاء فيها من عبارات التهاني والتقدير الذي يكنه جلالته لحزب الاستقلال ولأمينه العام.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن عميق شكرها وعظيم امتنانها لجلالة الملك، معتبرة أن الرسالة الملكية السامية ستظل نبراسا ومحفزا أساسيا لقيادة الحزب من أجل تعزيز مكانته في المشهد السياسي المغربي والرفع من” نجاعة أدائه” السياسي والتنظيمي و”المساهمة في توطيد مصداقية الممارسة السياسية ببلادنا”، كما أكدت اللجنة التنفيذية على أهمية تركيز عمل الحزب على التعبئة وتأطير المواطنين، واعتماد مقاربة جديدة في العمل السياسي، ومواصلة الانخراط بروح المسؤولية والوطنية الصادقة في المشروع الديمقراطي والتنموي الذي يقوده جلالة الملك.

وبعد ذلك، انتقلت اللجنة التنفيذية لتقييم أشغال المؤتمر العام السابع عشر لحزب الاستقلال حيث:

– أشادت اللجنة التنفيذية للحزب بالنجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر الأخير، وبروح التعبئة والانخراط المسؤول والجدي لكل المؤتمرات والمؤتمرين لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة.

– نوهت اللجنة التنفيذية بجودة الأوراق التي أعدتها اللجنة التحضيرية وناقشها وصادق عليها المؤتمرون، والتي تقدم مشروعا مجتمعيا متكاملا سواء على المستوى الفكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.

– أكدت على أهمية رص الصفوف وتوحيد الحزب، وإقرار مصالحة حقيقية مع الذات بغية تقويته وإعادة الوهج لكافة واجهاته النضالية والسياسية.

– ثمنت اللجنة التنفيذية مضامين البرنامج الذي تقدم به الأخ نزار بركة قبيل انتخابه أمينا عاما للحزب، والتزمت بضرورة تفعيله وبلورته في إطار مخططات عمل حيث أنيطت مهمة إعدادها بلجينة مكونة من الأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية انتدبت لهذا الغرض.