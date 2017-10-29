الكيني كيبكاوش يفوز بسباق الماراطون الدولي للدار البيضاء

العلم الإلكترونية

عاد لقب سباق الماراطون الدولي للدارالبيضاء في دورته العاشرة للعداء الكيني، كيبكاوش إيفانس، الذي قطع مسافة السباق البالغة 42 كيلومترا في ساعتين و9 دقائق و39 ثانية، متقدما على مواطنه كيبتو بيتر الذي حل ثانيا (ساعتين و11 دقيقة 29 ثانية).

وبهذا الرقم الذي حققه كيبكاوش إيفانس يكون الهدف الرياضي للجنة المنظمة قد تحقق بعد تحطيم الرقم القياسي للماراطون؛ ساعتان و14 دقيقة، وهو ما من شأنه أن يرفع القيمة الرياضية للماراطون ويشجع عدائين من مستوى أعلى للمشاركة في الدورات المقبلة.

وكانت السيطرة إثيوبية كالعادة على مستوى سباق الإناث، حيث تربعت ثلاث إثيوبيات على بوديوم السباق؛ الأولى ويمان مانغيستو قطعت المسافة في ظرف ساعتين و31 دقيقة و 48 ثانية، الثانية نيدي تادليش ( ساعتين و32 دقيقة و25 ثانية )، وصاحبة المركز الثالث، غيتيسو تسيهاي (ساعتين و32 دقيقة و54 ثانية).

وشهد هذا الحدث الرياضي، الذي نظمته شركة الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات بتعاون مع مجلس المدينة والجامعة الملكية المغربية لالعاب القوى وعصبة الدار البيضاء للعبة، مشاركة 5000 عداء منهم عداؤون عالميون مغاربة وأجانب ، ونساء وأطفال وشيوخ خصصت لهم سباقات أخرى بمدارات خاصة بهم.