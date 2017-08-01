الكوكب المراكشي ينهج سياسة ترشيد النفقات للتخفيف من أزمته المالية

الفريق عازم على تقليص مصاريفه خلال الموسم الجديد إلى مليار ونصف بدل مليارين الموسم المنصرم

العلم الرياضي

دفعت الأزمة المالية التي يعيشها فريق الكوكب المراكشي إلى نهج سياسة التقشف في تدبير أمور الفريق خلال الموسم الجديد.

وفي هذا السياق رسم المدرب يوسف مريانة وبمعية المكتب المسير خريطة طريق عمل خلال منافسات الموسم الكروي الحالي، لتجاوز الوضع الصعب الذي عاشه من ناحية النتائج خلال الموسمين الأخيرين، وكذا تحضير فريق تنافسي للمواسم الكروية المقبلة.

وقال مدرب الكوكب الندوة الصحافية التي عقدتها إدارة الفريق أخيرا ٲن هاجسه وطموحه خلال بطولة هذا الموسم، يبقى هو تجاوز الوضع الذي عاشه الفريق في الموسمين الماضيين، وتفادي تكرار السيناريو نفسه. مضيفا أن تحقيق ذلك يفرض بالضرورة البصم على بداية مثالية من خلال حصد نتائج إيجابية في مباريات الدورات الأولى من البطولة.

وأكد مريانة ٲن التركيبة البشرية المتوفّرة لديه تبقى في المستوى وبعث كل عناصرها خلال المراحل الأولى من التحضيرات للموسم إشارات إيجابية، وبالتالي فملامح الفريق اتضحت بنسبة كبيرة، مضيفا ٲنه يتحمَّل كامل مسؤوليته في كل الاختيارات التقنية بشأن المركاتو الصيفي.

وفيما يخص انتدابات فارس النخيل خلال الميركاتو الصيفي راضي نعيم، كاتب عام الفريق، كشفت مصادر أن التعاقدات الثمانية التي أقدم عليها إلى حد الآن ما مجموعه 275 مليون سنتيما فقط، بعد تحديدهم السقف المسموح به لكل تعاقد، مضيفا ٲن رواتب ٲطقم الفريق واللاعبين ومنح التوقيع يشملها بدورها الترشيد، إذ حدَّدت هذا الموسم في مليار ونصف، بعد ٲن تجاوزت خلال الموسم الماضي ملياري سنتيم.

وكان الكوكب المراكشي، قد التعاقد مع ثلاثة عناصر وصرف النظر عن التعاقد مع حارس مرمى من أصل مغربي ويحمل الجنسية الإيطالية، يدعى يوري بكوزي. حيث ضم بصفة رسمية، مع محمد لحلالي، لثلاث سنوات، مقابل 15 مليون سنتيم لكل موسم، كما نجح اللاعب في إقناع الإدارة الفنية للفريق في وقت وجيز، بل بات متوقعا أن يكون من بين نجوم الفريق، حسب مصدر من الطاقم نفسه. إلى المدافع الأيسر رضا النوالي، لثلاثة مواسم، مقابل 15 مليون سنتيم، لكل موسم، قادما من الفتح.

في حين قام مسؤولو ممثل المدينة الحمراء بتسريح نجم الفريق محمد لفقيه إلى الجيش الملكي مقابل 160 مليون سنتيم، فيما تنازل اللاعب للكوكب عن مبلغ40 مليون سنتيم، ليصل إجمالي الصفقة إلى 200 مليون سنتيم.هذا المبلغ سيفيد الفريق المراكشي لحل ولو جزء من أزمته المالية التي يتخبط فيها .

وكان عقد الفقيه مع الكوكب سينتهي بنهاية الموسم الجاري، بعد أن كان انضم إلى الفريق قبل عامين، من خلال عقد لموسمين، قبل أن يمدد عقده لموسم إضافي منتصف الموسم الماضي.

ويحضر الفريق المراكشي بشكل جيد للموسم المقبل، عبر إجراء التربصات ومباريات ودية بمدينة مراكش وخارجها، من اجل الوقوف على مستوى الفريق لتجاوز كبوة الموسم المنصرف التي كانت ستجر فارس النخيل إلى قسم المظاليم. بإقامته لتربص بمدنية اكادير لمدة أسبوعين أجرى خلاله عددا من المباريات الودية التي ساعدت المدرب على إيجاد التوليفة التي سيخوض بها بطولة الموسم الجديد. بعد تحقيق الانسجام والتفاهم بين لاعبي المجموعة خصوصا القادمون الجدد إلى الفريق.