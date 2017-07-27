الكاميرون يتحدى المغرب وهذا ماقرره بخصوص”كان 2019″

العلم الإلكترونية

يبدو أن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، متشبث بحقه في تنظيم كأس أمم إفريقية”كان 2019″، بعد تداول أخبار تعطل الأشغال بأبرز المنشئات الرياضية التي ستحتضن المنافسة القارية.

وأكد تومبي روكو، رئيس الاتحاد الكاميروني، في تصريحات صحفية، أن تنظيم”الكان” بالنسبة للكاميرون أصبح وعداً شخصيا من رئيس الجمهورية لشباب بلده، الذين ينتظرون احتضان بلدهم لحدث كروي استثنائي.

وأوضح المتحدث ذاته، بأن بلده ستفي بجميع وعودها بخصوص إنهاء الأشغال بعدد من الملاعب في الموعد المحدد، رغم أن قرار الرفع من عدد المنتخبات المشاركة من 16 بلداً إلى 24، فرض على الكاميرون إجراء عدد من التغييرات على مستوى العقود مع أبرز المستشهرين للحدث الإفريقي الكبير.

يٌشار إلى أن “الكاف” قرر إرسال وفد رسمي إلى الكاميرون، من أجل الوقوف على سير الأشغال، وفي حال تبث أن البلد لم يتطيع الوفاء وعوده، سيتم فتح باب الترشيح للبلدان الراغبة في تنظيم “الكان”، حيث تبقى حظوظ المغرب وافرة لحسم استقبال العرس القاري لصالحه، نظراً لجاهزية ملاعبه وباقي منشاته الحيوية.