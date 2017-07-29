الكاف يحدد تاريخ ومكان مواجهتي المغرب ومالي

العلم الرياضي

أعلن الموقع الرسمي للكونفدرالية الإفريقية عن تاريخ ومكان إجراء مباراتي المغرب ومالي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من إقصائيات كأس العالم 2018.

وستجرى المباراة الأولى يوم الجمعة فاتح سبتمبر ابتداء من الساعة التاسعة مساء في مركب مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

في حين سيحتضن ملعب الـ 26 من مارس في باماكو المباراة الموالية مساءا الثلاثاء الخامس من سبتمبر مع الساعة السابعة مساءا بالتوقيت المالي.

ويذكر أن المنتخب الوطني المغربي يمتلك في رصيده نقطتين مناصفة مع الغابون، بينما يتصدر الكوت ديفوار مجموعته بـ 4 نقاط ويتذيلها مالي بنقطة واحدة.