القناة الأولى والأماريغية تنتقلان إلى نظام غرف الأخبار الحديثة News-Room لتجويد نشراتها

العلم الإلكترونية

أرست الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ،أخيرا جسرا مهما نحو التميز والعصرنة، يتجسد في إنتاج محتوى نشراتها الإخبارية، داخل غرف التحرير الحديثة المعروفة بـ”نيوز روم”، وذلك بعد ربح رهان تجويد الصورة الذي أطلقته الشركة منذ مارس 2015 من خلال الانتقال إلى البث عالي الجودة.

ويهدف هذا النظام المتكامل والمترابط الحلقات إلى بلوغ أعلى مستويات المهنية في منظومة صناعة الإعلام السمعي البصري. ويتكون هذا النظام من مجموعة من البرامج المعلوماتية والأجهزة التي تضمن الربط الشبكي بين التموضع المرجعي للأخبار ورقمنتها وتوضيبها ومراقبتها والمصادقة على بثها، الشيء الذي يسمح بمشاركة الأخبار المتدفقة المسجلة وبلوغها الآني والمتبادل. ومن شأن هذه الوظائف أن تتيح مرونةَ استغلالِ المعلومات وفعاليةَ معالجتها في لحظة التوصل بها وتعويض النموذج التقليدي الذي كان يعتمد على الأشرطة. ويرتبط هذا النظام بمنصة تحريرية جديدة (NRCS) تزود الصحفيين بالأدوات الضرورية لصياغة دليل النشرات الإخبارية ووضع مخططات العمل، والاطلاع على قصاصات الأنباء الواردة من وكالات الأخبار، وإنجاز المواضيع، كل ذلك انطلاقاً من واجهة اتصال واحدة. ويشتمل هذا النظام أيضاً على ارتباط بالنظام المركزي للمحفوظات السمعية البصرية التابع للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو ما يمكن من رقمنة الأخبار الداخلة في المنبع وأرشفتها بعد معالجتها. وهكذا، فقد شرعت القناة الأولى والقناة الأمازيغية في بث نشرات إخبارية يتم إنتاج موادها بغرف الأخبار الحديثة، وذلك بعد أن استفاد الصحفيون والتقنيون من عدة تداريب مكَّنتهم من اكتساب خبرات عملية حديثة وتطوير مهاراتهم في هذا المجال لاستيعاب كل ما هو جديد في هذه الصناعة الإعلامية.

وقد عبَّر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، السيد فيصل العرايشي، بعد انطلاق العمل بهذا النظام، عن افتخاره بتمكن صنَّاع الأخبار من الصحافيين والتقنيين والفنيين، من التفاعل الإيجابي والتأقلم السريع مع الآليات الجديدة لغرف الأخبار، مما يعكس كفاءتهم ومهنيتهم، وكذلك انخراطهم بكل جدية ومسؤولية في مسلسل التحول الهام الذي يشهده مسار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.