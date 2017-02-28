القمع في الجزائر: لجنة حماية الصحفيين تدعو الحكومة الجزائرية إلى الإفراج عن الصحفي مرزوق تواتي

• العلم الالكترونية: ووكالات

دعت لجنة حماية الصحفيين النظام الجزائري إلى إطلاق سراح الصحفي مرزوق تواتي، و”الوقف المباشر لأي متابعة قضائية ضده”.

وأوضحت لجنة حماية الصحفيين، في بيان لها نشر يوم الاثنين بواشنطن، أن قوات الأمن الجزائرية اعتقلت مرزوق تواتي في منزله بمدينة بجاية الساحلية في 18 يناير الماضي، ليتم وضعه منذ ذلك الحين تحت الحراسة النظرية، مشيرة إلى أن “الصحافي يخشى من أن يؤثر الاهتمام الدولي الذي يحظى به على فرص إطلاق سراحه”.

وكانت الصحف الجزائرية قد أكدت أن الشرطة صادرت حاسوب مرزوق تواتي، موضحة أن اعتقال هذا المدون يرتبط بما ينشره على موقع (الحكرة.كوم)، وهو موقع يعتمد مواقف محرجة للنظام والمسؤوليين الجزائريين . يذكر أن المدونين أضحوا هدفا رئيسيا لأجهزة الأمن الجزائرية.