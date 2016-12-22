القضاء البرازيلي يقدم جلسة محاكمة الملاكم المغربي سعادة إلى يوم الاثنين 16 يناير المقبل

* المحرر الرياضي

قرر قاضي محكمة ريو دي جانيرو، تقديم موعد جلسة النطق بالحكم، في قضية الملاكم المغربي حسن سعادة، المتهم بالتحرش ومحاولة اغتصاب عاملتي نظافة برازيليتين خلال مشاركته في أولمبياد “ريو 2016″، الصيف الماضي.

وقال بلاغ للجامعة توصلت “العلم” بنسخة منه، إن قضاء ريو دي جانيرو قرر تقديم موعد الجلسة الثانية للملاكم حسن سعادة إلى الاثنين 16 يناير المقبل، بدلا من 24 يناير الذي حدد في وقت سابق.

وأضاف البلاغ، أن القضاء البرازيلي، كان رفض طلب الدفاع المغربي بالسماح للملاكم حسن سعادة بالعودة إلى المغرب خلال الفترة التي تسبق موعد مثوله أمام المحكمة، مقررة تقديم موعد النطق بالحكم إلى يوم الاثنين 16 يناير المقبل.

ومعلوم أن حسن سعادة، مثل يوم الخميس الماضي، أمام محكمة ريو دي جانيرو ، وقرر القاضي المكلف بالقضية ، تأجيل النطق بالحكم النهائي إلى موعد لاحق.

وكان نور الدين بن عبد النبي،الكاتب العام للجنة الأولمبية الوطنية، قال إنه تقرر تأجيل النطق بالحكم في قضية الملاكم حسن سعادة، إلى غاية أواخر شهر يناير المقبل، موضحا: “كانت جلسة يوم الخميس تقديمية، حيث حضرت عاملة واحدة ممن اتهمن الملاكم المغربي، فيما تخلفت الأخرى عن المثول أمام القاضي”.

وانتقل بنعبد النبي، إلى مدينة ري ودي جانيرو لحضور الجلسة الأولى لمحاكمة الملاكم المغربي حسن سعادة، إلى جانب نبيل الدغوغي، سفير المملكة المغربية بالبرازيل، والذي أكد حضوره لمؤازرة الملاكم المغربي.

وكان حسن سعادة قد تلقى استدعاء من طرف المحكمة البرازيلية للمثول أمامها، يوم الخميس الماضي، بعد متابعته في حالة سراح مؤقت لمدة بلغت أربعة أشهر، وإلزامه بعدم مغادرة التراب البرازيلي، مما استوجب عليه المكوث في إحدى الشقق منذ حدوث الواقعة.

هذا وقد كانت السلطات البرازيلية اعتقلت الملاكم المغربي حسن سعادة يوم 3 من غشت الماضي قبل يومين من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو احتياطيا لمدة 15 يوما، لاتهامه للاشتباه في قيامه بالتحرش الجنسي بعاملتي نظافة بالقرية الأولمبية، قبل أن تتعقد الأمور بعد فشل كل المحاولات للحصول على تنازل المشتكيتين، لتقرر سلطات البرازيل حجز جواز سفره و منعه من السفر مع الخضوع للحراسة النظرية.