القصر الكبير.. وقفة احتجاجية للقطاع الصحي بعد الهجوم على المستشفى المحلي

• محمد كماشين

نفذت الشغيلة الصحية وقفة احتجاجية داخل المستشفى المحلي لمدينة القصر الكبير، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الاثنين 16 يناير 2017.

الوقفة الاحتجاجية رفعت شعارات من قبيل: « لا للعنف داخل المستشفيات والمؤسسة الصحية » » موظفو القطاع في وقفة غضب.. وقفة الكرامة » .

وردد المحتجون شعارات تطالب بتوفير الأمن، وتدعو إلى تشديد العقوبات على المعتدين الذين اقتحموا مؤسستهم الصحية يوم 12 يناير الجاري.

وأفرز الاقتحام إصدار النقابات الصحية التابعة للاتحاد الوطني للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب لبيان استنكاري وصف ما تعرض له الطاقم الصحي الطبي والأمني بقسم المستعجلات من اعتداء بالهمجي ، من طرف عصابة مدججة بأسلحة بيضاء نتج عنه إصابات بليغة وهلع في صفوف كل الموظفين

بيان النقابات الاستنكاري – الذي نتوفر على نسخة منه – اعتبر كرامة الأطر الصحية خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه ، كما دعا الى التضامن القطاعي ، وأدان الاعتداءات…. ونبه إلى الانفلات الامني الذي تعرفه مدينة القصر الكبير ، كما حمل مسؤولية ذلك لجميع المسؤولين.. وطالب بتوفير الأمن العمومي بالمستشفى و التدخل العاجل للأمنيين متى تطلب الأمر ذلك.

شارك في الوقفة الاحتجاجية رجال ونساء القطاع الصحي العمومي على صعيد مدينة القصر الكبير العاملين بالمستشفى المحلي والمراكز الصحية بالمدينة…