تشرع القاعات السينمائية المغربية ابتداء من 25 يناير الجاري في عرض فيلم جديد بعنوان « رايس »، الذي يلعب فيه النجم العالمي شاروخان دور البطولة إلى جانب الممثلة الباكستانية الشهيرة ماهيرا خان.

وتدور أحداث هذا الفيلم، الذي تدوم مدته 161 دقيقة، في الثمانينات من القرن الماضي في ولاية غوجارات التي تمنع بيع الخمور، ويحكي الشريط في قالب درامي، مليئ بالحركة والإثارة، قصة مهرب يدعي ريس خان، والذي كلما اتسعت تجارته في تهريب المخدرات والكحول كلما اتسعت دائرة رصده من قبل عناصر الأمن، قبل أن يتتبع خطواته أحد ضباط الشرطة الشرفاء الذي ظل يطارده بهدف القبض عليه ومنع استمرار تجارته غير المشروعة.

وتفيد شركة التوزيع في بلاغ لها أن العرض الرسمي لهذا الفيلم الهندي، الذي صور جزء مهم منه بين المغرب وأبو ظبي، يتزامن مع طرحه في بوليود وكذا بأبرز القاعات السينمائية في باقي دول العالم.

وأضاف المصدر ذاته أنه منذ الإعلان عن موعد عرضه عبر موقع الفيديوهات « يوتيوب »، من خلال أغنية الفيلم التي تم تصوريها بين مدينتي الصويرة وآسفي، فقد بلغ عدد المشاهدين للإعلان أزيد من 20 مليون مشاهدة وذلك في أقل من أسبوع. ومن المرتقب أن يكون الجمهور المغربي على موعد مع هذا الابداع الفني، الذي يتصارع فيه الخير الشر، على الخصوص بكل من الدار البيضاء، ومراكش، وفاس، وطنجة، وتطوان.