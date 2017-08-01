الفنانتان صفاء وهناء تقتحان عالم الطرب الأمازيغي بأغنية جديدة: أشكید حبیبنو

العلم: الرباط

تستعد المطربتان المغربيتان صفاء وهناء، لطرح أغنیة جدیدة بالأمازیغیة في خطوة منهما لتكریم هذه اللغة والتعریف بأصولهما السوسیة.

واختار التوأم صفاء وهناء تقدیم عمل مختلف عن أغانیهما السابقة، حیث قررتا الغناء بالأمازیغیة بتعاون مع المخرج والممثل عبد الله بنسعید، علما أن هذا العمل الذي حمل عنوان ”أشكید حبیبنو“ تم تصویره بمنتجع مازاغان بالجدیدة.

واعتمد التوأم المغربي على راقصات أمازیغیات من فریق عائشة تاشنویت ومجموعة أحواش، حیث اختارتا تقدیم الفیدیو كلیب بلمسة تقلیدیة بهدف التعریف بهویتهما الأمازیغیة السوسیة.

وجاء اختیار التوأم صفاء وهناء الغناء بالأمازیغیة، بعد أن اكتشفتا أن الأغنیة الأمازیغیة لم تأخذ حقها في الساحة الفنیة، حیث قررتا تقدیم عمل تقلیدي عالمي، یعرف بالموروث الثقافي المغربي.

جدیر بالذكر أن أغنیة ”أشكید حبیبنو“، من كلمات وألحان التوأم صفاء وهناء وبمساعدة من الموزع “حمید الداوسي“ و ”دیدجي أمین“، فیما عاد الإخراج لعبد الله بنسعید.