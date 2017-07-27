الفنانة نجاة اعتابو تحيي اولى سهرات مهرجان أسبوع الجمل بكلميم وحضور جماهري كبير فاق كل التوقعات

العلم الإلكترونية: كلميم – حسن بوفوس

أحيت الفنانة المغربية “نجاة اعتابو”، مساء يوم الأربعاء 26 يوليوز 2017 بساحة القسم بمدينة كلميم أولى سهرات الدورة السابعة لمهرجان أسبوع الجمل، وسط حضور جماهيري كبير فاق كل التوقعات.

جمهور “نجاة اعتابو” كان حاضرا في الحفل وبقوة تفاعلوا معها رددوا معها مقاطع كاملة من أغانيها.

وعبرت اعتابو خلال لقاء صحفي لقناة العيون الجهوية التي سبقت الحفلة عن سعادتها بالقدوم للمرة الأولى إلى كلميم للمشاركة في مهرجان يسعى إلى إبراز الأغنية المغربية التي نجحت في أن تفرض نفسها بقوة، مضيفة أنها ستظل وفية للون الأغنية المغربية الأصيلة التي استطاعت أن تجد لها مكانا لائقا على الساحة الفنية.

ويحيي سهرات هذه الدورة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عدد من الفنانين والمجموعات الغنائية.

ويشار إلى أن هذه الدورة من المهرجان تحتفي بالمواهب الفنية الشابة التي ستحيي إحدى سهرات المهرجان. كما تعرف حضور جماهري كبير فاق كل التوقعات.