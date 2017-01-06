أطلقت أخيرا الفنانة المغربية حنان الخضر، نجمة برنامج “ستار أكاديمي 11″، أغنيتها “السينغل” الأولى بعنوان “تحدي”.وتعاملت الخضر في أغنيتها مع توفيق المغربي، الملقب بـ”الجوكير”، في الكلمات والألحان، فيما عاد التوزيع إلى رشيد محمد علي، أما تصميم الفيديو فكان لمحمد زكي، الذي اعتمد صورها الأخيرة من إبداع محمد ساجد.وحققت الأغنية، التي تم طرحها أخيرا، مليوني مشاهدة، و قالت إنها لم تكن تتوقع أن تحقق هذه النسبة في يومين فقط، و أردفت أن الأغنية عبارة عن رسالة موجهة إلى الأشخاص الذي شككوا في موهبتها وقدراتها الصوتية. وأضافت: “غيابي بعد سنة من دخولي الوسط الفني كان مبررا، تلقيت العديد من مقترحات الأغاني لكن لم أجد منها ما يناسبني، وأغنية (تحدي) تعكس ما عشته”، ومن جهة ثانيةانشغالي بتصوير مشاهد فيلم سمرقند الذي دام 3 أشهر”. وكشفت نجمة برنامج ستار أكاديمي أنها تلقت العديد من العروض للمشاركة في أفلام ومسلسلات، لكنها تتريث في الموافقة على أي عمل.