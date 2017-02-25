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الفنانة أحلام تقصف الفنانة أصالة وتكشف سبب توترها في برنامج أراب آيدول
الفنانة أحلام تقصف الفنانة أصالة وتكشف سبب توترها في برنامج أراب آيدول
الفنانة أحلام تقصف الفنانة أصالة وتكشف سبب توترها في برنامج أراب آيدول
Arab Idol
الفنانة أحلام
الفنانة أحلام تقصف الفنانة أصالة
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قناة العلم
,
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