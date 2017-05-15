الفريق الاستقلالي يبادر بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول تطورات الأوضاع بالحسيمة

العلم الإلكترونية: متابعة – محمد المسكاوي

يتتبع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية باهتمام بالغ التطورات التي يعرفها الاحتقان الاجتماعي بإقليم الحسيمة، إيمانا منه بخطورة هذه الوضعية على السلم الاجتماعي والاستقرار بالمنطقة رغم الجهود المبذولة لاحتواء هذه الأزمة ذات البعد الاجتماعي التي يجب التعامل معها بمقاربة تنموية في إطار الديمقراطية التشاركية وسياسة القرب بمشاركة القوى السياسية الحية وهيئات المجتمع المدني والمنتخبين.

ولهذه الغاية، ارتأى الفريق القيام بمبادرة لإحداث لجنة نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق للوقوف على هذه الوضعية.