الرئيسية > سياسة > الفريق الاستقلالي إمتنع عن المشاركة في التصويت على رئيس مجلس النواب

الفريق الاستقلالي إمتنع عن المشاركة في التصويت على رئيس مجلس النواب

الفريق الاستقلالي إمتنع عن المشاركة في التصويت على رئيس مجلس النواب

الفريق الاستقلالي إمتنع عن المشاركة في التصويت على رئيس مجلس النواب

الفريق الاستقلالي إمتنع عن المشاركة في التصويت على رئيس مجلس النواب

العلم: الرباط – تـ: الأشعري 

قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يوم الاثنين 16 يناير 2017 الامتناع عن المشاركة في التصويت على رئيس الغرفة الأولى للبرلمان وكذلك الإنسحاب من الجلسة على أن يشارك في باقي عمليات تشكيل هياكل المجلس.

الفريق الاستقلالي إمتنع عن المشاركة في التصويت على رئيس مجلس النواب
وسجل بلاغ للفريق الاستقلالي، أن من الأسباب التي جعلته يتخد القرارات المذكورة، انعقاد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب في ظروف تعكس ظرفية سياسية دقيقة تعرفها المملكة، وتتميز بصفة أساسية بالتحديات التي تواجهها الديمقراطية.

الفريق الاستقلالي إمتنع عن المشاركة في التصويت على رئيس مجلس النواب
وأكد الفريق الاستقلالي أن من الأسباب أيضا تعذر الشروط العادية التي تؤطر عادة إنتخاب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان بما يمثله ذلك من وضوح في المشهد السياسي والحزبي الوطني.
كما عبر الفريق الاستقلالي عن رفضه المساهمة في عملية الخلط والغموض أمام إنتظارات واضحة من الرأي العام، تتوقع من النخبة البرلمانية والسياسية أن تساهم بجدية في الوضوح التام للعملية السياسية، وخاصة التحالفات الحزبية وهو ما تعذر تحقيقه منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016.

الفريق الاستقلالي إمتنع عن المشاركة في التصويت على رئيس مجلس النواب

الفريق الاستقلالي إمتنع عن المشاركة في التصويت على رئيس مجلس النواب

العلم
العلم

مقالات ذات صلة

Leave a Comment

Cancel reply

اقرأ أيضاً

الأكثر قراءة

الأكثر تعليقا

جريدة العلم

تصنيفات

أخبار

الجريدة الورقية

مواقع صديقة

جميع الحقوق محفوظة لجريدة العلم © 2016
Développé par NOOV Sarl