الفريق الاستقلالي إمتنع عن المشاركة في التصويت على رئيس مجلس النواب

قرر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يوم الاثنين 16 يناير 2017 الامتناع عن المشاركة في التصويت على رئيس الغرفة الأولى للبرلمان وكذلك الإنسحاب من الجلسة على أن يشارك في باقي عمليات تشكيل هياكل المجلس.



وسجل بلاغ للفريق الاستقلالي، أن من الأسباب التي جعلته يتخد القرارات المذكورة، انعقاد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب في ظروف تعكس ظرفية سياسية دقيقة تعرفها المملكة، وتتميز بصفة أساسية بالتحديات التي تواجهها الديمقراطية.



وأكد الفريق الاستقلالي أن من الأسباب أيضا تعذر الشروط العادية التي تؤطر عادة إنتخاب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان بما يمثله ذلك من وضوح في المشهد السياسي والحزبي الوطني.

كما عبر الفريق الاستقلالي عن رفضه المساهمة في عملية الخلط والغموض أمام إنتظارات واضحة من الرأي العام، تتوقع من النخبة البرلمانية والسياسية أن تساهم بجدية في الوضوح التام للعملية السياسية، وخاصة التحالفات الحزبية وهو ما تعذر تحقيقه منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016.