عاجل: الفرقة الوطنية تنهي مهمتها بالحسيمة في ملف محسن فكري

العلم: الحسيمة – فكري ولدعلي

أكدت مصادر موثوقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت مهمتها بالحسيمة في إطار البحث الذي كانت تقوم به في ملف بائع السمك الراحل محسن فكري.

وحسب معطيات توصلت بها الجريدة فإن هذه الفرقة غادرت نهاية الأسبوع المنصرم مدينة الحسيمة بعد أن كانت استمعت إلى مجموعة من العاملين في سوق « لدلالة » بميناء الحسيمة في إطار التحقيق في هذه القضية التي أثارت الرأي العام.

وأفادت مصادرنا أن الرأي العام ينتظر بشغف ما أسفرت عنه نتائج التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خاصة وأن الملف كان اتخذ أبعادا خطيرة وجيّش الرأي العام بعد قتل بائع السمك محسن فكري بطريقة شنيعة في شاحنة لنقل الأزبال ومصادرة السلعة التي كانت بحوزته.

ويشار إلى أن الشرطة القضائية كانت أودعت في إثنان عشر من الشهر الجاري شخصا السجن المحلي بالحسيمة على خلفية متابعته بالقتل غير العمد في قضية شهيد الحكرة محسن فكري.

وتعرفت الشرطة على المشتبه به في قضية محسن فكري بعد أن ظهر في أكثر من شريط تم تداوله بصفة مكثفة بعد هذه الواقعة.

وأودع المشتبه فيه السجن بعد أن كان اعتقل في فترة سابقة وتم الزج به في السجن المحلي بالحسيمة ثم توبع في حالة سراح إلى أن جرى اعتقاله مرة أخرى.

وكان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى أقواله في محضر رسمي إلى أن برزت مستجدات دفعت إلى إيداعه السجن المحلي بالحسيمة، حيث اشتبه في تورطه في قتل بائع السمك محسن فكري واعتبر هو المسؤول عن لمس زر حاوية الأزبال لحظة خروجه منها ما أدى إلى زهق روح الضحية.