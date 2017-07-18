الفتح الرباطي يشد الرحال اليوم إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية للأندية

الناهيري ومانداو وجاريسي والكناوي وجحوح والنفاتي والعروي أبرز غيابات الفريق وفوزير حاضر رغم توصله بعروض احترافية

العلم الرياضي: عبد الالاه شهبون

يرحل فريق الفتح الرياضي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إلى مصر لخوض غمار البطولة العربية للأندية التي تحتضنها بلاد الكنانة ما بين 21 يوليوز الجاري و 5 غشت المقبل.

وستغادر بعثة الفريق العاصمة الرباط صباح اليوم في اتجاه مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء حيث سيكون الإقلاع في الثانية عشرة زوالا. عبر رحلة جوية مباشرة تستغرق ثلاث ساعات.

وتتكون البعثة التي سيرأسها علي أرزان عضو المكتب المسير للفتح من 40 فردا ضمنهم 23لاعبا بمن فيهم ثلاثة حراس، إلى جانب الأطقم التقنية والطبية والإدارية.

وستعرف تشكيلة الفريق الرباطي التي يعتمد عليها المدرب وليد الركراكي في هذه المسابقة العربية جملة من الغيابات أبرزها محمد الناهيري القريب من مغادرة القلعة الفتحية بعد تلقيه لمجموعة من العروض الاحترافية من أندية تمارس في الدوريات الإماراتية والهولندية والفرنسية والبلجيكية، وفضل اللاعب عدم مرافقة الفتح لترتيب أموره استعدادا للرحيل، كما سيغيب أيضا ياسر جاريسي الموقوف من طرف إدارة الفريق لعدم انضباطه داخل الفريق، وادم النفاتي ومحمد جحوح ويوسف الكناوي، ثلاثي أخرجه المدرب الركراكي من حساباته بعد تدني مستواه بل وضعه في لائحة المغادرين من اجل بحث كل لاعب عن الوجهة أو الفريق الذي يريد أن يحمل ألوانه الموسم المقبل. فيما يتواصل غياب هشام العروي واس مانداو بداعي الإصابة.

في حين يحل الفتح ببلاد الكنانة بترسانة بشرية قوية اغلب لاعبيها من الوافدين الجدد، يقودها المهاجم محمد فوزير احد الثوابت المعول عليها في هذه البطولة العربية التي تتطلع من خلالها الجماهير الفتحية إلى فوز فريقها بهذه النسخة وإضافة لقب إلى خزانته بعدما فشل في الحفاظ على لقبه على مستوى البطولة الاحترافية الذي كان من نصيب الوداد البيضاوي.

وعلمت «العلم» أن اللاعب قد توصل بعرضين الأول من نادي ستراسبورغ الفرنسي والثاني من الإمارات الإماراتي، وأعطى المدرب وليد الركراكي الضوء الأخضر لمسؤولي الفتح لتسريح فوزير الذي يفضل تغيير الأجواء.

وسيعتمد الفريق الرباطي خلال هذه البطولة العربية على القطع الغيار الجديدة التي تعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية للظهور بوجه يشرف الكرة الوطنية طالما انه الممثل الوحيد للمغرب في مصر، ويتعلق الأمر بكل من زكرياء بلمعاشي ونوفل الزرهوني لاعبا الرجاء البيضاوي وسعد ايت الخرصة وحمزة السمومي وإبراهيم البحرواي من اولمبيك أسفي ودياكيتي من الدفاع الحسيني الجديدي، ومومو يسنان من غينيا.

وفي هذه الصدد، اعتبر وليد الركراكي مدرب الفتح أن هذه البطولة العربية فرصة لتحضير فريقه للموسم المقبل، وكسب الوافدين الجدد المزيد من الانسجام والتلاحم فيما بينهم، وقال في تصريح ل «العلم» « هذا لا يعني أن فريقه سيبقى مكتوف الأيدي في هذه المسابقة العربية بل سيذهب كأي فريق إلى مصر من أجل الدفاع عن حظوظنا في تحقيق نتيجة ايجابية، رغم أن المسابقة- يضيف- ستكون صعبة، لأننا سنواجه في البداية الزمالك المصري، لكن القيمة المالية المخصصة للمتوج بلقب هذه البطولة تبقى جد محترمة وتحفز جميع الفرق المشاركة على مضاعفة الجهود لكسب الرهان.

وأوضح الركراكي أن الفتح وضع نصب أعينه المنافسة على لقب كأس الكاف، خصوصا بعد وصوله إلى المربع الذهبي، مشيرا إلى أنه لايمكن التراجع بعد قطعه لأشواط كبيرة ولم يبق له سوى خطوات على اللقب.

ويذكر أن فريق الفتح يتواجد في المجموعة التي تضم أندية الزمالك المصري والعهد اللبناني والنصر السعودي. علما أن الفائز بنسخة هذه المسابقة سيستفيد من مليوني ونصف مليون دولار، والمحتل للرتبة الثانية مليوني دولار، فيما نصيب صاحب المركز الثالثة مليون ونصف مليون دولار.