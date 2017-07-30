“الفايسبوك” يطلق خدمة صوتية جديدة

العلم الإلكترونية

تستعد شركة فايسبوك لإطلاق جهاز المساعد الصوتي المنزلي الذكي الخاص بها، والذي سوف يشتمل أيضاً على شاشة تعمل باللمس من قياس 15 إنش، وذلك وفقاً لتقرير جديد نشره الموقع التقني التايواني DigiTimes.

وترغب جميع شركات التقنية الكبرى، رسمياً، بتصنيع جهاز المساعد الصوتي المنزلي الذكي، الخاص بها، ويبدو أن فايسبوك أحدث تلك الشركات، وتأتي هذه المعلومات من قارة آسيا، حيث يتم تصنيع الكثير من الأجهزة الخاصة بشركات وادي السيليكون الأمريكية، حسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويعتبر هذا الجهاز الجديد، في حال صدقت مصادر التقرير، منافساً مباشراً لجهاز أمازون الصوتي المنزلي الذكي Echo Show، وهو الجهاز، الذي يجمع بين إمكانية التعرف على الصوت، ووظائف مكبر الصوت الموجودة في جهاز “Echo” الأصلي مع شاشة تعمل باللمس من قياس 7 إنش.

ويدعي التقرير أن جهاز المنزل، الذي قد جرى تصميمه في مختبرات القسم السري لدى فيسبوك المسمى Building 8، وسوف يتم تصنيعه من قبل شركة بيغاترون تيكنولوجي Pegatron Technology، وهي واحدة من شركاء آبل في تصنيع أجهزة آيفون في السنوات الأخيرة، ووفقاً للمصدر فإن الجهاز سوف يستعمل شاشة عرض من شركة “إل جي LG Display”.

ويبدو أن فايسبوك تحاول القفز فوق مفهوم أجهزة المساعد الصوتي التقليدية مثل “Amazon Echo” و”HomePod” من آبل و”Google Home” من غوغل، والانتقال بشكل مباشر إلى مفهوم مكبر الصوت المتكامل مع شاشة عرض، مما قد يوضح أهدف الشركة المستقبلية بشكل أكبر.

وتهدف فايسبوك إلى زيادة تعزيز مكانة الفيديو، وأدوات البث المباشر، فضلاً عن طموحاتها حول إنشاء محتوى فيديوي أصلي، وهو ما يمكن تحقيقه، وتقويته عبر جهاز المنزل الصوتي الذكي الأمثل من الشركة.