الـ”CIA” الأمريكية تعمق أبحاثها عن الأحزاب الإسلامية في الجزائر

وجّه دونالد ترامب تعليماته للمخابرات الأمريكية من أجل التحري والبحث والتعمق حول الأحزاب الإسلامية في الجزائر وغيرها من الدول الإسلامية على غرار مصر والأردن، من أجل إعداد تقارير مفصلة ووضعها على مكتبه في القريب العاجل.

وحسب وسائل إعلام جزائرية فإن الجزائر موضوعة في قائمة الدول التي ستكون محطّ اهتمام هذه التحريات والتقارير، خاصة وأنها مقبلة على حدث انتخابي مهم جعل الإسلاميين في هذا البلد الجار للمغرب، يتوحدون ويجمعون إلى صفوفهم المشتتة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السياسة الخارجية لإدارة دونالد ترامب تتّجه إلى المزيد من تضييق الخناق على المنظمات والأحزاب الإسلامية، مضيفة أن أبرزها جماعة الإخوان المسلمين.

وتعمل المخابرات الأمريكية، تضيف المصادر، على تحليل الأوضاع في الدول العربية، وتعدّ تقارير للرئيس الحالي دونالد ترامب، عن الأحزاب والمنظمات التي تعتبر امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى الخصوص في مصر، الأردن، سوريا، لبنان، قطر وليبيا، وكذلك السودان وموريتانيا والجزائر.

وأضافت أن واشنطن تعمل من خلال سفاراتها في الدول المذكورة على الاحتكاك أكثر بمختلف الفعاليات السياسية، حيث يقوم سفراؤها المعينون في تلك الدول ومنها الجزائر بتبادل الزيارات مع الأحزاب وتبادل المعلومات، كما أنها تسعى للحصول على معلومات أكثر دقّة.

وشهدت الجزائر في الآونة الأخيرة اندماجا قويا للإسلاميين، بعد أنشطة مكثفة للأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي، ما نتج عنه اندماج تاريخي، رجّحه المحللّين في هذا البلد ليكون قويا خلال المحطّات الانتخابية المقبلة.