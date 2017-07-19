الغرفة الفلاحية لجهة كلميم واد نون تصنع الحدث بمهرجان قوافل سيدي افني في دورته الثامنة

* العلم الإلكترونية: سيدي افني – حسن بوفوس



تثمينا لمكتسبات واستراتيجية تنمية قطاع الفلاحة ودعما للفلاحين والمنتجين بقطاع الفلاحة الفاعلة بالسوق الداخلي لإنعاش مبيعاتهم وبمناسبة تنظيم مهرجان قوافل في دورته الثامنة بسيدي افني نظمت الغرفة الفلاحية لجهة كلميم واد نون بشراكة مع المديرية الاقليمية للفلاحة بسيدي افني المعرض الجهوي الصبار والمنتوجات الفلاحية المحلية في الفترة ما بين 11 إلى 16 يوليوز 2017 المعرض الذي أشرف على افتتاحه السيد عامل إقليم سيدي افني “صالح الدحا” إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي لسيدي افني السيد “إبراهيم بوليد” والنائب الثاني لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة كلميم واد نون السيد “مصطفى بوجدور ” وبحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبي الإقليم.

معرض بنكهة معرض خاص بالمنتوجات الفلاحية الخاصة.

كما عرف هذا المعرض زيارة عدد الزائرين فاقت كل التوقعات بحيث أكد العارضين على نجاح نسخته هاته وذلك بإقبال الزائرين على اقتناء المنتوجات الفلاحية المحلية الصبار مثل مواد التجميل وكذا المنتوجات الغدائية كالسكس الخماسي والأمور ومنتوجات العسل الطبيعي الإقبال الهائل الزائرين انعش مدخول العارضين.