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الغابون صاحبة الضيافة تودع كأس الأمم من الدور الأول

الغابون صاحبة الضيافة تودع كأس الأمم من الدور الأول

ودعت الجابون صاحبة الضيافة كأس امم افريقيا لكرة القدم بعد تعادلها سلبيا مع الكاميرون في اخر مشوارهما بالمجموعة الاولى اليوم الاحد.

وأنهت بوركينا فاسو دور المجموعات في الصدارة بفارق الاهداف عن الكاميرون بينما خرجت الجابون بعد ثلاثة تعادلات متتالية.

وكانت الجابون قريبة من تحقيق انتصار درامي على الكاميرون بعدما سدد دينيس بوانجا في القائم في الوقت المحتسب بدل الضائع وأنقذ حارس الكاميرون الشاب فابريس أوندوا متابعة ديدييه ندونج.

والجابون هي أول دولة صاحبة ضيافة تفشل في تخطي الدور الاول منذ فعلتها تونس في 1994.

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