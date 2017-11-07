العلم تنفرد بنشر مخطط العمل الجديد لكوهلر لتحريك المياه الراكدة في النزاع المفتعل في الصحراء المغربية

تسع مبادرات تنتظر تزكية من مجلس الأمن الدولي في جلسة يعقدها في 22 نوفمبر الجاري

العلم: الرباط

من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 22 نوفمبر الجاري جلسة عامة لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وبخاصة الاطلاع على نتائج الجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد هورست كوهلر الذي قادته إلى كل من الرباط حيث حظي باستقبال من طرف جلالة الملك محمد السادس، وإلى مخيمات اللاجئين في تندوف أين اجتمع مع قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية، وإلى الجزائر حيث التقى بالرئيس الجزائري المريض عبد العزيز بوتفليقة، وإلى نواكشوط حيث استقبل من طرف الرئيس الموريتاني، وإلى مدريد حيث اقتصرت السلطات الإسبانية على انتداب وزير خارجيتها للقاء به ونفس الأمر جرى في باريس. وكان مجلس الأمن قد قرر تأجيل مناقشة آخر هذه التطورات في جلسة عامة كان سيعقدها بتاريخ 24 أكتوبر الماضي وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجولة الأخيرة للمسؤول الأممي.

ومعلوم أن كوهلر كان قد أعرب خلال جولته المذكورة عن التفاؤل بخصوص مستقبل المفاوضات في إطار ما سماه المخطط الأممي الهادف إلى تسوية هذا النزاع المفتعل.

وفي هذا الصدد علمت “العلم” من مصادرها أن مخطط المبعوث الشخصي للأمين العام الذي سيركز عليه يتضمن العديد من المبادرات والإجراءات من قبيل:

1- مواصلة الحوار الرفيع بين الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو الإنفصالية) والدولتين المجاورتين (الجزائر وموريتانيا).

2- عقد جولتين من المفاوضات بين الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو الإنفصالية)

3- إجراء خمس جولات من المشاورات السياسية مع الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو الإنفصالية) والدولتين المجاورتين في المنطقة (الجزائر وموريتانيا).

4- إجراء 18 لقاء تخصص للمشاورات السياسية مع الطرفين والدولتين المجاورتين في المقر.

5- تقديم تقارير و إحاطات إلى مجلس الأمن.

6- تقديم 12 إحاطة إلى مجموعة أصدقاء الصحراء (إسبانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا) والتي سبق لجبهة البوليساريو الإنفصالية أن طالبت بحلها، وتقديم نفس الإحاطات إلى المجتمع الدولي وإجراء مشاورات في شأن هذه الإحاطات مع مجموعة أصدقاء الصحراء والمجتمع الدولي.

7- القيام بجولتين إلى عواصم الدول أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء.

8- عقد اجتماعات مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل استعراض ودعم تدابير بناء الثقة.

9- تنظيم ثلاث حلقات دراسية بين الصحراويين من طرف مفوضية شؤون اللاجئين.

ويجهل ما إذا كان المسؤول الأممي الجديد قد اطلع أطراف النزاع المفتعل خصوصا المغرب وجبهة البوليساريو الإنفصالية خلال جولته الأخيرة على تفاصيل هذا المخطط الجديد، لكن المؤكد أن هورست كوهلر سيحرص على أن يحصل على تزكية كاملة على هذا المخطط من طرف مجلس الأمن الدولي المقرر أن يعقد اجتماعا يخصصه لهذا الغرض في 22 من الشهر الجاري.