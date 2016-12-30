العصبة الأمازيغية تطالب باعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية

طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان بضرورة اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، وذلك تطبيقا لمقتضيات الدستور المغربي، هذا ودعت في بلاغ لها الحكومة المغربية الجديدة ” الى احداث وزارة للأمازيغية او مندوبية سامية ترعى الشؤون الامازيغية”.

من جهة أخرى أشادت العصبة بالأجواء التي جرت فيها محاكمة المتهمين في احداث كديم ايزيك مؤخرا، كما رحبت بالقرار الاخير المنصف للمحكمة الاوروبية بخصوص احترام الاتفاقيات الفلاحية المتعددة الاطراف التي تجمع المغرب بالاتحاد الاوروبي، لان القرار يسير في اتجاه ترسيخ الشراكة الحقيقية والبناءة التي تجمع بين المغرب واوروبا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك..