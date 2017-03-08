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العرائش: افتتاح الدورة التكوينية الجهوية السابعة للمتدربين الأفارقة في مجال الصيد البحري التقليدي

  • 8 مارس 2017

العرائش: افتتاح الدورة التكوينية الجهوية السابعة للمتدربين الأفارقة في مجال الصيد البحري التقليدي

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