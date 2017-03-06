العثـــور علــى جثــة شخــص وسط الحقول بضواحي سطــــات

العثـــور علــى جثــة شخــص وسط الحقوق بضواحي سطــــات

العلم: سطات / بني يكرين – محمد جنان

عثر أحد المارة على جثة شخص مرمية وسط الحقول الزراعية بدوار الورارقة التابع لجماعة بني يكرين اقليم سطات وذلك ظهر يوم: الأحد 5 مارس 2017.

وحسب مصدر فان الضحية المسمى قيد حياته (عبد الحق .ك) في عقده الرابع عازب كان يعاني من اضطرابات عصبية واختلالات عقلية عثر عليه جثة هامدة وسط الحقول وأثار الذبح بادية على مستوى عنقه وبجواره سلاح أبيض، مما خلف ردود فعل متباينة وسط المواطنين الذين تجمهروا حول هذا الحادث واضعين مجموعة من السيناريوهات لهذه الوفاة إلا أن الأغلبية الساحقة وضعت فرضيت الانتحار على اعتبار أن الضحية كان قيد حياته مختلا عقليا وتأتيه نوبات جنونية بين الفينة والأخرى وعلى كل حال فالقادم من الأيام سيجيب عن احتمالات المواطنين بعدما تتمكن العناصر الأمنية التي لاشك فيها أنها ستسابق الزمن وستكثف من مجهوداتها وتحرياتها بتعاون مع السلطات المحلية للوصول الى الحقيقة ومعرفة ظروف وملابسات الحادث الذي استنفر مصالح الدرك الملكي بمركز كيسر وسرية سطات الذين انتقلوا على وجه السرعة الى عين المكان للمعاينة تم نقل الجثة الى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الاقليمي الحسن الثاني بسطات بتعليمات من النيابة العامة من أجل التشريح الطبي في انتظار فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

هذا وقد عرف اقليم سطات مؤخرا انتحارات كثيرة من مختلف الأعمار والأجناس مما أصبحت هذه الظاهرة تطرح العديد من التساؤلات وتخوفات لدى الأسر الذين رجحوا أن يكون الاكتئاب والسوداوية وانفصام الشخصية وغياب الطب النفسي في المستشفيات العمومية أحد الأسباب التي تدفع المواطنين الى عمليات الانتحار.