الطالبي العلمي كيدق على بنكيران..الجمل تيولد الجمل.. أما الحكومات لا تتوالد بنفس الطريقة

كيف تتوالد الحكومات السي الفاهم اكيد انها تتوالد بالتحكم والابتزاز و(قلة الفهامة،)والانقلاب على نتائج الانتخابات .اليس كذالك ..وعندك الوجه صحيح انت وزميلك الذي سقط فوق الحمامة بالمظلة اليس لديكم شئ قليل من الحياء ويقول المثل اذا لم تستحي ففعل ماشيئت …كيف تنامون وكلكم مكر واستهتار عجبا لهوؤلاء القوم الذين ميعوا العمل السياسي وشوهوا كل شيئ جميل في هذا الوطن..
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مواطن222210 janvier 2017, 21:37
كيف تتوالد الحكومات السي الفاهم اكيد انها تتوالد بالتحكم والابتزاز و(قلة الفهامة،)والانقلاب على نتائج الانتخابات .اليس كذالك ..وعندك الوجه صحيح انت وزميلك الذي سقط فوق الحمامة بالمظلة اليس لديكم شئ قليل من الحياء ويقول المثل اذا لم تستحي ففعل ماشيئت …كيف تنامون وكلكم مكر واستهتار عجبا لهوؤلاء القوم الذين ميعوا العمل السياسي وشوهوا كل شيئ جميل في هذا الوطن..REPLY