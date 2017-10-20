الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطلق حملة تواصلية حول خدماته الالكترونية

العلم: شعيب . ل

عقد السيد سعيد احميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ندوة صحفية يوم الخميس الماضي بمقر الصندوق بالدارالبيضاء، لتقديم الحملة التواصلية المتعلقة بالخدمات الالكترونية.

وقال السيد سعيد احميدوش، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اعتمد منذ سنوات على محور استراتيجي متجسد في تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة، لما لها من انعكاسات جد إيجابية على العمليات الإجرائية من حيث تقليص تكاليف التسيير، والتحكم في آجال معالجة الملفات، وتحسين دقة المعطيات، وكذا تقريب الإدارة من المواطن، وتبسيط المساطر بالنسبة للمؤمن لهم وأرباب العمل.

وقد قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتطوير خدمات متعددة القنوات تتمثل في تقديم باقة من الخدمات الإلكترونية لفائدة زبنائه، سواء كانوا مشغلين أو مؤمن لهم، وتهم أيضا شركائه، وذلك بهدف الحفاظ على التواصل الآني معهم.

فقد بدأ العمل ببوابة ”ضمانكم” منذ سنة 2003، وهي تتيح للمقاولات المنخرطة التصريح بأجرائها وأداء الاشتراكات عن بعد من خلال نظام جد آمن، وقد بلغ عدد المقاولات المنخرطة المصرحة 066 150 مقاولة.

وأطلق الصندوق، عملية إعادة تصميم البوابة لإثرائها بوظائف جديدة من أجل جعلها أكثر سهولة في الاستخدام، وأكثر ثراء في الخدمات وأكثر سرعة في الولوج.

وتتوفر البوابة حاليا على خصائص جديدة كالانخراط عن بعد؛ والاطلاع على تفاصيل وضعية المقاولة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وتدبير حساب المقاولة؛ وتسجيل الأجراء عن بعد…

وقد حصلت البوابة على جائزة امتياز المقدمة من قبل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كأحسن بوابة سنة 2005، بالإضافة إلى جائزة الممارسات الجيدة الممنوحة من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي سنة 2008.

كما تم إطلاق مجموعة من البوابات، بما في ذلك بوابة ”المؤمن لهم” التي أطلقت سنة 2011، والتي تمكن المؤمن لهم من الاطلاع على موجز المسار المهني المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاطلاع كذلك على وضعية مختلف ملفات التعويض المودعة، وعلى أداء المعاشات والتعويضات العائلية.

وتم كذلك إحداث تطبيق’’MACNSS’’ مند سنة 2014، والذي يصنف من بين التطبيقات المهنية الأولى في المغرب مع أكثر من 3 ملايين تحميل على الهاتف الذكي. ويتيح هذا التطبيق الولوج لمختلف الخدمات كالإطلاع على التصريح بالأجور، وتتبع معالجة وأداء ملفات التعويض، بالإضافة إلى خدمات أخرى كتحديد المواقع الجغرافية لتمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاطلاع كذلك على المستجدات.

وسبق للصندوق، أن قام خلال مارس 2008، بإنشاء مركز للاتصال ”آلو الضمان” ليكون في الاستماع إلى زبنائه بهدف تقديم المشورة والمساعدة الآنية لهم. وقد فاز بجائزة امتياز التي منحت له من قبل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كأحسن مركز للاتصال سنة 2014. ويقدم ”آلو الضمان” خدماته باللغة العربية والفرنسية والأمازيغية، ويقوم بمعالجة الاتصالات، فضلا عن معالجة الشكايات الواردة عبر صفحة الفيسبوك والبريد الالكتروني.