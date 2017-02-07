الصحراء المغربية : موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير

• العلم الالكترونية: ووكالات

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن موقفه من الصحراء المغربية لم يتغير.

وقالت الناطقة باسم الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نبيلة مسرالي في معرض جوابها على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء حول التصريح الأخير للمفوض الأوروبي المكلف بالمناخ ميغل أرياس كانيتي والمتعلق باتفاق حول تبادل الكهرباء المتجدد الموقع في 17 نونبر الأخير بمراكش بين المغرب وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال على هامش الكوب 22، إن ” موقفنا بخصوص الصحراء لم يتغير “.

وأضافت الناطقة أن ” الاتحاد الأوروبي سيدعم تجديد جهود الأمم المتحدة وأمينها العام الجديد من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، مستدام ومقبول من جميع الأطراف ” لقضية الصحراء .