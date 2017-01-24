الشّاعر أحمد لمسيّح في ضِيافة مسْرح الأكواريُوم

العلم الإلكترونية: متابعة

يدشّنُ مسْرح الأكواريُوم موسِمَه الثقافي والفنّي لسنة 2017 بإحْداث لِقاء

» خمِيس الشّعر » الذي يسْتضِيفُ برسم الخمِيس الأخير من كلّ شهر أحد وجُوه الشّعر المغربي لتقديم تجْربته ومساره في الشّعر والحياة.

في هذا الإطار، يحلّ الشّاعر والزّجال المغربي أحمد لمسيّح ضيْفا على مسْرح الأكواريوم، يقدمّه الشاعر مراد القادري وذلك يوم الخميس 26 يناير 2017 على السّاعة السادسة والنصف مساء.

يتميّز هذا اللقاء بحُضُور ومُشاركة الفنان عثمان الخلّوفي.

الدعوة مفتوحة للجميع.

للمزيد من المعلومات، الاتصال:

الهاتف: 0537694103

البريد الإليكتروني :theatreaquarium@gmail.com

العنوان: زنقة الزاوية، 12 العكاري، الرباط.