الشروع في استخلاص مصاريف الحج لموسم 1438

• العلم الالكترونية: ووكالات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن بدء أداء مصاريف الحج لموسم 1438، سيتم في الفترة ما بين 6 و17 مارس المقبل، دفعة واحدة بمكاتب بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية ستتم سواء بالنسبة لتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أو لتنظيم وكالات الأسفار السياحية المرخص لها رسميا بتنظيم الحج من طرف وزارة السياحة، حسب السعر والمنتوج المحددين بالقسيمة التي ستسلم للمواطن من طرف وكالة الأسفار السياحية التي سيختارها.

وأضاف أنه تم تحديد مصاريف الحج برسم نفس الموسم في 47,358,60 درهم غير شاملة لمصاريف الجيب، والتي مكن الحصول عليها بالريال السعودي عن طريق الاستفادة من الحصة الخاصة بالحج والمحددة من طرف مكتب الصرف في 10 آلاف درهم، وكذلك الحصة السياحية المحددة في 40 ألف درهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم اعتماد نظام اللائحتين في عمليتي التسجيل والقرعة بالنسبة للراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 1439، مضيفا أن اللائحة الأولى خاصة بالراغبين في أداء مناسك الحج ضمن التنظيم الرسمي بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أما الثانية فخاصة بالراغبين في أداء هذه المناسك بتأطير من وكالات الأسفار المرخص لها رسميا بتنظيم الحج من طرف وزارة السياحة.

ولفت أيضا إلى عدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي، وكذا حجاج تنظيم وكالات الأسفار السياحية.

وخلص بلاغ الوزارة إلى أن بداية عملية التسجيل بالنسبة لموسم حج 1439 ستكون في 8 ماي 2017، فيما ستكون نهايتها في ال19 من الشهر نفسه.