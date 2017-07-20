الشرطة تطرد دفاع المهداوي وزوجته ومتضامنين معه

العلم الإلكترونية – موقع بديل

تعرض دفاع الزميل حميد المهدوي وزوجته وعدد من الحقوقيين المتضامنين معه للطرد قبل قليل من مساء الخميس 20 يوليوز، من أمام باب المقر الإقليمي للأمن بالحسيمة.

وقال الحبيب حاجي، دفاع الزميل المهدوي، في حديث مع “بديل”، “إنه تم منع زوجة المهدوي الزميلة بشرى الخونشافي من لقائه والإطمئنان عليه قبل ان يتم طردها من المقر الأمني المذكور، كما تم منعي رفقة المحامي احمد راكيز من القيام بواجبنا وفق القانون لتقديم المساعدة”، يقول حاجي.

واعتبر حاجي ان هذا التمظهر هو “في حد ذاته اعتقال”، وان الطرد الذي تعرضوا له هو خرق سافر، وقال في هذا الصدد:” نسائل وزير الداخلية ووزير العدل والمدير العام للأمن الوطني حول مدى تطبيق الفصول 66-67-68-69؟”

وأشار حاجي إلى “انه تم ترك الزميل المهدوي بدون أكل أو شرب منذ اعتقاله عصر يوم الخميس، كما تم حرمانه من نظاراته، والتي بدونها لا يستطيع قراءة المحضر الذي قد يُنجز له”.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الزميل المهدوي مدير ورئيس تحرير موقع “بديل” عصر يوم الخميس قبيل انطلاق المسيرة الإحتجاجية بمدينة الحسيمة، خلال قيادته لسيارته على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي، وذلك خلال أدائه لمهامه الصحفية وتغطيته للأحداث التي تعرفها المدينة.