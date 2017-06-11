“الشباب الملكي” يهاجم المشاركين في مسيرة الرباط: وا الخونة!

العلم الإلكترونية

لم تخل مسيرة التضامن مع حراك الريف، التي تشهدها الرباط، في هذه الأثناء، من مناوشات بين من يطلقون على أنفسهم “الشباب الملكي”، وبين المحتجين.

وحضرت عناصر من الشباب الملكي، بعدد لا يزيد عن عشرة أفراد، أمام ساحة البريد وشرعوا في ترديد شعارات “عاش الملك وعاشت الدولة المغربية”.

كما لم يترددوا في سب المتظاهرين ونعتهم ب”الخونة”.

وبعدما رد عليهم بعض الشباب المتضامن مع حراك الريف، تدخل بعض المسؤولين الأمنيين ومنعوا الشباب الملكي من الاقتراب من المحتجين.