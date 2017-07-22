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السلطة الفلسطينية تجمد كافة الاتصالات الرسمية مع إسرائيل

  • 22 يوليو 2017

السلطة الفلسطينية تجمد كافة الاتصالات الرسمية مع إسرائيل

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