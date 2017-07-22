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السلطة الفلسطينية تجمد كافة الاتصالات الرسمية مع إسرائيل
السلطة الفلسطينية تجمد كافة الاتصالات الرسمية مع إسرائيل
22 يوليو 2017
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سياسة
,
قضايا وحوادث
,
قناة العلم
,
متابعات
22 يوليو 2017
السلطة الفلسطينية تجمد كافة الاتصالات الرسمية مع إسرائيل
سياسة
,
عربي ودولي
,
قناة العلم
,
متابعات
22 يوليو 2017
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