توفي مساء يوم أمس الجمعة 23 دجنبر الجاري، الفنان والفاعل الجمعوي محمد آيت ابراهيم، بأحد فنادق العاصمة الموريتانية نواكشوط، على إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ووفقا لمصادر le360، فالمرحوم كان في بعثة رسمية إلى نواكشوط منذ أيام، إلا أن الأقدار شاءت أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك، تاركاً مسارا حافلا بالإنجازات في مجال الثقافة والفن.

ويعد محمد آيت ابراهيم من أبرز الأطر التقنية والفنية بجهة سوس ماسة؛ حيث تتلمذ علي يديه الكثير من التقنيين بحكم أنه كان أستاذا وإطارا تابعا للمعهد الفرنسي بأكادير

من جهتها، فتحت السلطات الموريتانية تحقيقا في الواقعة لمعرفة ملابسات وفاة آيت ابراهيم، قبل أن يتم إرسال جثمانه إلى مسقط رأسه بأكادير.