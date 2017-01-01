•الرباط: العلم

بعد نحو تسعة اشهر من النضال ، وتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات عن الطعام والاعتصامات في مدينة مراكش تزامنا مع عقد مؤتمر المناخ «كوب22» وفعاليات مهرجان مراكش للفيلم ، تمكن خريجو البرنامج الحكومي 10000 اطار من تنفيذ مسيرتهم على الاقدام من مراكش على امل الوصول الى الدار البيضاء رغم التصدي العنيف الذي واجهت به الأجهزة الأمنية المسيرة الاحتجاجية دون ان تتمكن من ايقافها ، ولان الحوار هو المفتاح الحقيقي لفك الازمات تمكنت السلطات العمومية بمدينة سطات الاربعاء من توقيف مسيرة الأطر التربوية عند ضواحي المدينة بعد ان فتحت نافذة للتفاوض مع المحتجين على نظام العمل «بالكونطرا « والمطالبين بالإدماج في التعليم العمومي، وعملت السلطات في اطار التفاوض مع لجنة الحوار على اقناع الخريجين بالانتقال الى الدار البيضاء عبر الحافلات الى مدينة الدار البيضاء، حيث اكدت هذه اللجنة انها دخلت في حوار مع باشا مدينة سطات بعد اعتراض السلطات الأمنية للمسيرة ضواحي المدينة والذي وعد بربط اتصال هاتفي بوالي مدينة الدار البيضاء الكبرى لأجل فتح حوار جاد ومسؤول لحل ملفهم مع المسؤولين مقابل وقف مسيرتهم إلى مدينة البيضاء، كما تم الالتزام بدراسة ومناقشة ملفهم المطلبي .

ولم يخف العديد من الخريجين تفاؤلهم باقتراب نهاية ازمة ملفهم، وذلك بعد الوعود و الالتزامات التي عقدها كل من والي مراكش ووالي سطات بحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنقابات التعليمية الخمس وذلك في غضون شهر على أكثر تقدير ،وبعيدا عن لغة التفاؤل توعد خريجو البرنامج الحكومي 10000 اطار تربوي بتنفيذ مزيد من الاشكال النضالية التصعيدية في حال تخلي المسؤولين عن التزاماتهم ، وذلك حتى تحقيق الادماج..