السلطات التركية تعتقل فرنسيًا يشتبه في تورطه بهجوم إسطنبول

العلم الإلكترونية – سكاي نيوز

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، اعتقال مواطن فرنسي يشتبه في تورطه بتخطيط الهجوم على الملهى الليلي باسطنبول ليلة رأس السنة، والذي أسفر عن مقتل 39 شخصًا، وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عنه.

وأوضحت الشرطة التركية، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن المعتقل (22 عامًا) فرنسي من أصل تركي، ألقي القبض عليه في اسطنبول قبل أسابيع، ووجه له الإتهام رسميًا خلال الأسبوع الماضي.

وكانت قوات الأمن، قد أحالت السبت الماضي، منفذ الإعتداء عبد القادر مشاريبوف، وهو من أصل أوزبكي، إلى المحكمة التي وجهت إليه تهمة الإنتماء إلى منظمة إرهابية وقتل أكثر من شخص ومحاولة قلب النظام الدستوري.